"Мой район. Новости": в Москве запущен новый путепровод рядом с аэропортом "Шереметьево"

Добраться до аэропорта Шереметьево стало проще. Все благодаря новому путепроводу через железную дорогу, который открыт на Ленинградском шоссе, на границе Москвы и Химок.

Путепровод в два раза длиннее старого, его протяженность – полкилометра. Проезжая часть расширилась с шести до восьми полос. Уже сейчас разгружены сразу несколько крупных автотрасс. Плюсы ощутят как местные жители, а это сотни тысяч человек, так и водители, которые следуют проездом.

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