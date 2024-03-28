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28 марта, 23:55

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве запущен новый путепровод рядом с аэропортом "Шереметьево"

"Мой район. Новости": в Москве запущен новый путепровод рядом с аэропортом "Шереметьево"

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

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Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

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Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Добраться до аэропорта Шереметьево стало проще. Все благодаря новому путепроводу через железную дорогу, который открыт на Ленинградском шоссе, на границе Москвы и Химок.

Путепровод в два раза длиннее старого, его протяженность – полкилометра. Проезжая часть расширилась с шести до восьми полос. Уже сейчас разгружены сразу несколько крупных автотрасс. Плюсы ощутят как местные жители, а это сотни тысяч человек, так и водители, которые следуют проездом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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