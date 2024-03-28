28 марта, 08:40Программы
"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках
Жители Кузьминок отмечают новоселье. Они переезжают по программе реновации в новый дом на Волгоградском проспекте. Здание построено по индивидуальному проекту. В нем пять корпусов, а первый этаж – нежилой, в нем разместят офисы и магазины.
Для сохранения архитектурного облика на стенах установлены короба для кондиционеров. Также для жителей обустроен подземный паркинг почти на сто машино-мест. С новоселами встретился Сергей Собянин.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".