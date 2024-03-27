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27 марта, 23:50

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"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

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Самым обновляемым районом Москвы признаны Кузьминки. Здесь расселяют и строят больше всего домов по программе реновации.

27 марта мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новоселами, переезжающими в жилой комплекс на Волгоградском проспекте. Пятисекционный дом построен по индивидуальному проекту. В здании почти 360 квартир с улучшенной отделкой, подземный паркинг. Во дворе скоро обустроят детские площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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