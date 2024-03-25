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Новости

25 марта, 23:55

Город

"Мой район. Новости": фонтан в столичном Репинском сквере подготовили к новому сезону

"Мой район. Новости": фонтан в столичном Репинском сквере подготовили к новому сезону

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Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной привели в порядок после зимы. Спецбригада при помощи поливомоечной техники более шести часов очищала от загрязнений конструкцию.

Специалисты при помощи щеток очистили все элементы сооружения, а затем обработали гранитную поверхность специальным средством, чтобы удалить известковые отложения. Кроме того, они проверили оборудование гидросооружения и другие коммуникации. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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