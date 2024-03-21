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Новости

21 марта, 09:00

Город

"Мой район. Новости": врачи описали более 12 млн лучевых исследований в Москве

"Мой район. Новости": врачи описали более 12 млн лучевых исследований в Москве

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В Москве врачи описали с помощью нейросетей 12 миллионов лучевых исследований за четыре года. Один из флагманов столицы, где активно работают с искусственным интеллектом – Центр диагностики и телемедицины.

В 2024 году на базе учреждения для регионов открыли дистанционный доступ к платформе с сервисами искусственного интеллекта. Системой поддержки принятия врачебных решений могут бесплатно воспользоваться все медицинские организаций России. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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