"Мой район. Новости": врачи описали более 12 млн лучевых исследований в Москве

В Москве врачи описали с помощью нейросетей 12 миллионов лучевых исследований за четыре года. Один из флагманов столицы, где активно работают с искусственным интеллектом – Центр диагностики и телемедицины.

В 2024 году на базе учреждения для регионов открыли дистанционный доступ к платформе с сервисами искусственного интеллекта. Системой поддержки принятия врачебных решений могут бесплатно воспользоваться все медицинские организаций России. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".