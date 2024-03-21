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21 марта, 00:15

Город

"Мой район. Новости": транспортную развязку реконструировали в Люблине

"Мой район. Новости": транспортную развязку реконструировали в Люблине

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В Люблине реконструировали важную транспортную развязку. Она появилась районе Верхних Полей и МКАД. Работы завершили на три месяца раньше. Теперь движение запущено по съезду в сторону центра столицы и Новоегорьевскому шоссе.

Жителям района Обручевского станет удобнее добираться до МЦК на автобусе. С 23 марта от метро "Калужская" будет курсировать новый 915-й маршрут. Его путь пойдет через станции метро "Новые Черемушки", "Профсоюзная" и "Академическая".

Москвичам проведут бесплатную экскурсию по Северному речному вокзалу. Гости посетят его парадные интерьеры, знаменитый парк со скульптурами, ресторан, и места, где снимались известные фильмы: "По семейным обстоятельствам" и "Волга-Волга". Записаться на такую экскурсию можно благодаря акции "День без турникетов".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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