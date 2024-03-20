"Мой район. Новости": в столице отремонтировали дом из фильма "Берегись автомобиля"

В столице отремонтировали знаменитый дом с башнями из фильма "Берегись автомобиля". Капитальный ремонт сделали к 100-летию студии "Мосфильм".

Шестнадцатиэтажное здание было построено в 1968 году по индивидуальному проекту на набережной Тараса Шевченко. В доме отремонтировали балконные плиты, обновили штукатурный слой и коммуникации – все это сделали по программе капремонта.

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