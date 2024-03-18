"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Мэр Москвы рассказал о близящемся завершении работ на Троицкой линии метро. По его словам, на будущей изумрудной линии строители приступили к архитектурной отделке, монтажу инженерных систем и остеклению вестибюля станции "Тютчевская". Ее введение улучшит транспортную доступность для 154 тысяч человек.

Одновременно с "Тютчевской" подходит к концу возведение станции "Университет Дружбы Народов". Ее открытие станет долгожданным событием для жителей Конькова и Обручевского района, студентов нескольких вузов, научных и медицинских центров.

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