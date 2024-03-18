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18 марта, 10:15

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Московская Масленица"

Мэр Москвы рассказал о близящемся завершении работ на Троицкой линии метро. По его словам, на будущей изумрудной линии строители приступили к архитектурной отделке, монтажу инженерных систем и остеклению вестибюля станции "Тютчевская". Ее введение улучшит транспортную доступность для 154 тысяч человек.

Одновременно с "Тютчевской" подходит к концу возведение станции "Университет Дружбы Народов". Ее открытие станет долгожданным событием для жителей Конькова и Обручевского района, студентов нескольких вузов, научных и медицинских центров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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