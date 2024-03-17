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17 марта, 16:40

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"Мой район. Новости": 30 столичных колледжей получили новое оборудование

"Мой район. Новости": 30 столичных колледжей получили новое оборудование

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В Москве переоснащают колледжи, столичные власти обновляют материально-техническую базу учебных заведений. Тридцать колледжей уже получили новое оборудование. В 2024 году планируют модернизировать около 230 мастерских и лабораторий.

В программу обновления включены учебные заведения, выпускающие специалистов всех специальностей. Среди них – Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева. Здесь были открыты три новые лаборатории: слесарная, слесарно-станочная и лаборатория диагностики подвески автомобиля.

Обновление лабораторий и мастерских затронет почти все специальности, по которым идет подготовка в столичных колледжах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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