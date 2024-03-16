"Мой район. Новости": в НИИ имени Склифосовского оказали помощь более 40 тыс пациентов

В сосудистом центре НИИ имени Склифосовского за 10 лет оказали медицинскую помощь более чем 40 тысячам пациентов.

При этом год назад здесь открылся флагманский центр, благодаря которому путь больных от поступления до получения квалифицированной помощи теперь занимает всего несколько минут. Кроме того, в новом медучреждении оборудовали девять операционных, в том числе две гибридных, где одновременно могут работать врачи разных профилей.

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