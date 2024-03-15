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15 марта, 10:20

Город

"Мой район. Новости": эндоскопический центр открылся в ДГКБ имени Башляевой

"Мой район. Новости": эндоскопический центр открылся в ДГКБ имени Башляевой

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В детской городской клинической больнице имени Башляевой открылся эндоскопический центр. В нем столичные врачи будут диагностировать и лечить детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новый центр увеличит пропускную способность больницы и позволит в некоторых случаях сократить срок госпитализации до нескольких часов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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