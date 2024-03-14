"Мой район. Новости": школу для более тысячи учеников возведут по программе КРТ в Щербинке

В Щербинке построят школу для более тысячи учеников. Пока на Железнодорожной улице рядом со станцией Щербинка МЦД-2 находятся склады, магазин и недостроенное здание, но через четыре года там появится новое образовательное учреждение.

Тем временем на севере столицы уже сдан новый учебный корпус для старшеклассников на 500 учеников. Здание возвели в районе Ховрино. На первом этаже располагается гардероб, обеденный зал и пространство для мероприятий. Второй этаж занимают спортзал, кабинеты и зимний сад.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".