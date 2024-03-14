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"Мой район. Новости": Сыромятнический гидроузел подготовили к весеннему половодью

"Мой район. Новости": Сыромятнический гидроузел подготовили к весеннему половодью

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К весеннему половодью подготовили Сыромятнический гидроузел – ближайший к центру города и единственный регулятор уровня Яузы. Там контролируют подъем воды в реке, чтобы не допустить выхода талых вод на улицы.

К половодью уже проверили все гидротехнические сооружения, расположенные не только на Яузе, но и на Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы и всех водохранилищах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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