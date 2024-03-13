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"Мой район. Новости": разноуровневый пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом
Новый вид откроется на Москву с разноуровневого пешеходного перехода. Его построят под Малым Каменным мостом. Новый переход станет частью прогулочного маршрута от ГЭС-2 и кинотеатра "Ударник" до Репинского сквера.
Дизайн перехода продуман таким образом, чтобы гуляющие смогли сделать остановку на отдых. Лестничные пролеты между двумя частями перехода будут выполнены в форме амфитеатров над водой. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".