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"Мой район. Новости": разноуровневый пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом

"Мой район. Новости": разноуровневый пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом

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Новый вид откроется на Москву с разноуровневого пешеходного перехода. Его построят под Малым Каменным мостом. Новый переход станет частью прогулочного маршрута от ГЭС-2 и кинотеатра "Ударник" до Репинского сквера.

Дизайн перехода продуман таким образом, чтобы гуляющие смогли сделать остановку на отдых. Лестничные пролеты между двумя частями перехода будут выполнены в форме амфитеатров над водой. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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