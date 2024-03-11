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11 марта, 18:30

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"Мой район. Новости": Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии

"Мой район. Новости": Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии

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Первые поезда нового поколения "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии. По словам Сергея Собянина, за три года зеленая линия метро будет укомплектована поездами "Москва-2024" и "Москва-2026" на 100%.

Составы, которые уже вышли на маршрут, смогут перевозить на 10% пассажиров больше. Кроме того, в вагонах увеличили расстояние в проходе и ширину сидений, а также сделали возможным сквозной проход от первого до последнего вагона.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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