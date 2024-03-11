"Мой район. Новости": более 2 тыс человек получили жилье по реновации в ЮВАО столицы

Более двух тысяч человек получили жилье по программе реновации в ЮВАО. Больше всего квартир москвичи оформили в Кузьминках, Лефортове и Люблине. Из старых домов новоселы переехали в 34 современные новостройки.

В 2023 году в столице расселили 600 домов. В новых зданиях на первых этажах располагаются детские и спортивные секции, офисы, кафе и магазины. В шаговой доступности от этих домов находятся школы, детские сады и поликлиники.

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