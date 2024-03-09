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09 марта, 16:30

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"Мой район. Новости": снег с улиц Москвы вывозят в специальные места

"Мой район. Новости": снег с улиц Москвы вывозят в специальные места

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Каждый день снег с улиц Москвы вывозят и отправляют в специальные места – снегоплавильные пункты. Например, в районе Перово мощность такой площадки 7 тысяч кубических метров в сутки. В этом году работы у снегоплавилок много, ведь высота снежного покрова в городе в течение зимы десять раз обновляла рекорд.

Процессы на снегоплавильных пунктах автоматизированые. Заполненный грузовик приезжает на точку. Сначала системы считывает объем наполннеого кузова, затем его содержимое отправляется в дробилку. Там большие спресованные куски разламываются. Это нужно, чтобы снег скорее растаял. После измельчения, путь ведет в канализацию. Все дело в том, что температура воды в ней выше десяти градусов круглый год. Там снег быстро исчезает. Но даже если какой-то мусор и попадет в реку, это смогут исправить специалисты Сыромятнического гидроузла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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