"Мой район. Новости": работы по строительству станции "Новаторская" выполнены на 80%

Работы по строительству станции метро "Новаторская" выполнены на 80%. На данный момент специалисты занимаются отделкой и монтируют потолок, который будет многоуровневый и дополнит необычный декор станции. Стены оформят в матричной технике, а колонны и пол облицуют светло-серым гранитом.

Известно, что станцию "Новаторская" планируется завершить работы до конца 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".