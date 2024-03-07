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07 марта, 10:20

Технологии

"Мой район. Новости": в клинической больнице № 13 появился робот-хирург

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Робот-хирург будет проводить операции в больнице № 13 на Велозаводской улице Москвы. Применять новую компактную систему с искусственным интеллектом начнут при эндопротезировании суставов. Такой способ позволяет устанавливать имплантаты с высокой точностью, а у пациентов снижается риск осложнений.

На основании трехмерной модели сустава робот персонально формирует план операции. На это у него уходит не более 15 минут. А операция длится менее часа. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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