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Новости

06 марта, 18:30

Город

"Мой район. Новости": флагманскому центру НИИ имени Склифосовского исполнился год

"Мой район. Новости": флагманскому центру НИИ имени Склифосовского исполнился год

Более 7 тыс операций провели во флагманском центре НИИ имени Склифосовского за год

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Флагманский центр Института имени Склифосовского отмечает первую годовщину с момента открытия. За это время в медучреждении приняли более 55 тысяч пациентов.

В приемном отделении флагмана все работает принципу триажа – пациентов распределяют по трем зонам в зависимости от состояния. Кроме того, у врачей есть новейшее оборудование, две гибридые операционные, в которых могут работать одновременно хирурги разных профилей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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