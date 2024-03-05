05 марта, 18:30Транспорт
"Мой район. Новости": новый маршрут 604 запустили для электробусов в Москве
В Москве заработал новый маршрут 604, соединяющий северо-восток и восток города. Электробусы идут от МЦК Ростокино до метро "Семеновская" с сокращенными интервалами. Удобный путь уже набирает популярность у пассажиров.
В феврале улучшили транспортное сообщение почти во всех округах Москвы. Обновления коснулись 20 маршрутов. На двух направлениях вместо автобусов пустили экологичные электробусы.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".