"Мой район. Новости": новый маршрут 604 запустили для электробусов в Москве

В Москве заработал новый маршрут 604, соединяющий северо-восток и восток города. Электробусы идут от МЦК Ростокино до метро "Семеновская" с сокращенными интервалами. Удобный путь уже набирает популярность у пассажиров.

В феврале улучшили транспортное сообщение почти во всех округах Москвы. Обновления коснулись 20 маршрутов. На двух направлениях вместо автобусов пустили экологичные электробусы.

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