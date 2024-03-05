Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 18:30

Транспорт

"Мой район. Новости": новый маршрут 604 запустили для электробусов в Москве

"Мой район. Новости": новый маршрут 604 запустили для электробусов в Москве

Новости часа: Собянин утвердил проект комплексного развития части промзоны Прожектор

Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Новости часа: Собянин рассказал о завершении строительства вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин: завершено строительство 50-го московского городского вокзала на МЦД

В Москве подвели итоги работы БКЛ за год

В Москве улучшили 35 маршрутов возле 17 станций БКЛ

"Это Москва. Транспорт": сервис "По пути"

Сотрудники МЧС поздравляют женщин с 8 Марта на станции МЦД Площадь трех вокзалов

В Москве заработал новый маршрут 604, соединяющий северо-восток и восток города. Электробусы идут от МЦК Ростокино до метро "Семеновская" с сокращенными интервалами. Удобный путь уже набирает популярность у пассажиров.

В феврале улучшили транспортное сообщение почти во всех округах Москвы. Обновления коснулись 20 маршрутов. На двух направлениях вместо автобусов пустили экологичные электробусы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика