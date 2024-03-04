Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 18:30

Город

"Мой район. Новости": почти девять тысяч москвичей переехали в новое жилье по реновации

"Мой район. Новости": почти девять тысяч москвичей переехали в новое жилье по реновации

Ремонт пяти набережных проведут в Москве в 2024 году

Московская неделя моды завершится 8 марта

Новости часа: Собянин заявил о рекордном росте столичного производства в фармацевтике

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Первый МФЦ по вопросам жилья для военных появился в столице

Новые фото ВДНХ поступили в Главархив Москвы

Пешеходные маршруты с велодорожками появятся возле набережных в двух районах Москвы

Новости часа: более 50 тыс рабочих мест создадут в ТиНАО

"Это Москва. Строительство": возведение новых храмов

Жилищные условия благодаря программе реновации улучшили уже почти девять тысяч человек. Новые кварталы обеспечивают москвичей всей необходимой инфраструктурой.

Например, в Коммунарке появится школа на 1 200 мест. Для самых маленьких жителей поселения Рязановского построят четыре детских сада. В Филимонковском откроют поликлинику для детей и взрослых, а в поселении Московский уже возвели всесезонную спортивную площадку с катком, а еще в планах построить большой спортивный объект с памп-треком, площадками для волейбола и тренировок на свежем воздухе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городреновациявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика