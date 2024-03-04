"Мой район. Новости": почти девять тысяч москвичей переехали в новое жилье по реновации

Жилищные условия благодаря программе реновации улучшили уже почти девять тысяч человек. Новые кварталы обеспечивают москвичей всей необходимой инфраструктурой.

Например, в Коммунарке появится школа на 1 200 мест. Для самых маленьких жителей поселения Рязановского построят четыре детских сада. В Филимонковском откроют поликлинику для детей и взрослых, а в поселении Московский уже возвели всесезонную спортивную площадку с катком, а еще в планах построить большой спортивный объект с памп-треком, площадками для волейбола и тренировок на свежем воздухе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".