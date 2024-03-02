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02 марта, 16:50

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"Мой район. Новости": улицы Генерала Дорохова и Верейскую реконструируют в Москве

"Мой район. Новости": улицы Генерала Дорохова и Верейскую реконструируют в Москве

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Улицы Генерала Дорохова и Верейскую реконструируют в Москве для удобного движения транспорта. Дополнительная полоса появится в сторону Аминьевского шоссе. Также тут сделают плоскостные парковки и съезды.

Для пассажиров построят 7 остановок общественного транспорта. Планируется не только расширить проезжую часть, но и построить круговые одноуровневые развязки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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