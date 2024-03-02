02 марта, 16:50Город
"Мой район. Новости": улицы Генерала Дорохова и Верейскую реконструируют в Москве
Улицы Генерала Дорохова и Верейскую реконструируют в Москве для удобного движения транспорта. Дополнительная полоса появится в сторону Аминьевского шоссе. Также тут сделают плоскостные парковки и съезды.
Для пассажиров построят 7 остановок общественного транспорта. Планируется не только расширить проезжую часть, но и построить круговые одноуровневые развязки.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости