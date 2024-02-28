"Мой район. Новости": лучевой корпус больницы в Коммунарке откроют в Москве осенью

В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. По словам Сергея Собянина, он примет первых пациентов уже осенью. К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ и МРТ.

В медицинском комплексе "Коммунарка" создали современную патоморфологическую лабораторию, как и во всех столичных онкоклиниках. Цифровой формат работы сокращает время на постановку диагноза.

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