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28 февраля, 23:55

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"Мой район. Новости": лучевой корпус больницы в Коммунарке откроют в Москве осенью

"Мой район. Новости": лучевой корпус больницы в Коммунарке откроют в Москве осенью

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Новости часа: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: завершаем создание крупнейшего медицинского комплекса в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. По словам Сергея Собянина, он примет первых пациентов уже осенью. К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ и МРТ.

В медицинском комплексе "Коммунарка" создали современную патоморфологическую лабораторию, как и во всех столичных онкоклиниках. Цифровой формат работы сокращает время на постановку диагноза.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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