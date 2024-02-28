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Новости

28 февраля, 18:30

Город

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: завершаем создание крупнейшего медицинского комплекса в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

Новости часа: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

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Новости часа: еще пять речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года

В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. Он примет первых пациентов осенью этого года. К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ, МРТ и многое другое.

В медицинском комплексе также создали современную патоморфологическую лабораторию. Цифровой формат работы сокращает время на постановку диагноза и повышает его качество.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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