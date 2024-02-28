28 февраля, 18:30Город
"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве
В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. Он примет первых пациентов осенью этого года. К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ, МРТ и многое другое.
В медицинском комплексе также создали современную патоморфологическую лабораторию. Цифровой формат работы сокращает время на постановку диагноза и повышает его качество.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".