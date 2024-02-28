"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. Он примет первых пациентов осенью этого года. К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ, МРТ и многое другое.

В медицинском комплексе также создали современную патоморфологическую лабораторию. Цифровой формат работы сокращает время на постановку диагноза и повышает его качество.

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