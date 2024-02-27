"Мой район. Новости": столичные врачи стали тренироваться на отечественных симуляторах

Столичные врачи в Центре диагностики и телемедицины оттачивают диагностику на тренажерах, которые имитируют органы, ткани и части тела человека. Эти медицинские модели из силикона и пластика называются фантомами.

Такие 3D-симуляторы досконально повторяют строение человеческих сосудов, нервов, щитовидной и молочных желез. С их помощью можно потренироваться делать УЗИ, маммографию и МРТ с реальным изображением на экране.

Отмечается, что благодаря отечественным разработкам больше нет необходимости закупать аналоги таких симуляторов за рубежом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".