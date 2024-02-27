27 февраля, 23:50Город
"Мой район. Новости": столичные врачи стали тренироваться на отечественных симуляторах
Столичные врачи в Центре диагностики и телемедицины оттачивают диагностику на тренажерах, которые имитируют органы, ткани и части тела человека. Эти медицинские модели из силикона и пластика называются фантомами.
Такие 3D-симуляторы досконально повторяют строение человеческих сосудов, нервов, щитовидной и молочных желез. С их помощью можно потренироваться делать УЗИ, маммографию и МРТ с реальным изображением на экране.
Отмечается, что благодаря отечественным разработкам больше нет необходимости закупать аналоги таких симуляторов за рубежом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".