Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 23:50

Город

"Мой район. Новости": столичные врачи стали тренироваться на отечественных симуляторах

"Мой район. Новости": столичные врачи стали тренироваться на отечественных симуляторах

"Интервью": Игорь Хатьков – о столичной онкологической помощи

Директор центра имени Логинова рассказал об оцифровывании диагностических исследований

Специалист рассказал, как исследования помогают в лечении онкологии в Москве

Директор центра имени Логинова рассказал о новом стандарте онкопомощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

Специалист-онколог рассказал о повышении качества онкопомощи в Москве

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 27 февраля

В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

Столичные врачи в Центре диагностики и телемедицины оттачивают диагностику на тренажерах, которые имитируют органы, ткани и части тела человека. Эти медицинские модели из силикона и пластика называются фантомами.

Такие 3D-симуляторы досконально повторяют строение человеческих сосудов, нервов, щитовидной и молочных желез. С их помощью можно потренироваться делать УЗИ, маммографию и МРТ с реальным изображением на экране.

Отмечается, что благодаря отечественным разработкам больше нет необходимости закупать аналоги таких симуляторов за рубежом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинатехнологиигородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика