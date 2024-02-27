"Мой район. Новости": строительство станции "Потапово" завершат к началу осени 2024 года

Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершат к началу осени 2024 года. После ее запуска транспортная ситуация положительно изменится для почти 70 тысяч человек. А к 2025 году перемены будут и в Западном Дегунине – там достроят городской вокзал Верхние Лихоборы. Его главным достоинством станут быстрые пересадки на разные виды транспорта с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

По данным на февраль 2024 года, в столице функционируют 80 городских вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.