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27 февраля, 18:35

Транспорт

"Мой район. Новости": строительство станции "Потапово" завершат к началу осени 2024 года

"Мой район. Новости": строительство станции "Потапово" завершат к началу осени 2024 года

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Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии завершат к началу осени 2024 года. После ее запуска транспортная ситуация положительно изменится для почти 70 тысяч человек. А к 2025 году перемены будут и в Западном Дегунине – там достроят городской вокзал Верхние Лихоборы. Его главным достоинством станут быстрые пересадки на разные виды транспорта с одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

По данным на февраль 2024 года, в столице функционируют 80 городских вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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