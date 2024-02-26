"Мой район. Новости": две автостанции закрылись в Москве

В Москве закрылись автостанции Орехово и Варшавская. С 26 февраля все автобусные рейсы перенесли на современный автовокзал Красногвардейский. С него можно уехать более чем в 30 городов: Новомосковск, Тулу, Орел, Липецк, Тамбов, Белгород и многие другие.

Вокзал открылся в конце 2023 года. Там есть комфортный зал ожидания, бесплатный Wi-Fi, а также комната матери и ребенка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".