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25 февраля, 20:00

Город

"Мой район. Новости": в столице реализуют 64 проекта комплексного развития территорий

"Мой район. Новости": в столице реализуют 64 проекта комплексного развития территорий

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Новые магазины, кафе и отделения банков возведут в районе Строгино по программе комплексного развития территорий. Вблизи пересечения улиц Таллинской и Кулакова застроят более четырех гектаров. С помощью программы КРТ в Москве развивается социальная инфраструктура, вместо так называемых зон отчуждения появляются настоящие точки притяжения для горожан. Также проект коснется Щербинки в ТиНАО. Между улицами Железнодорожная и Театральная возведут школу. В целом, благодаря строительству новых объектов в этих районах в городе появится более тысячи рабочих мест. Всего в столице сейчас реализуют 64 проекта комплексного развития территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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