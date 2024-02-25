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25 февраля, 18:00

Транспорт

"Мой район. Новости": как развивается Комсомольская площадь

"Мой район. Новости": как развивается Комсомольская площадь

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На площади трех вокзалов для пассажиров есть отдельная зона для посадки и высадки пассажиров, легальное такси, станции МЦД и две линии метро. Все это на Комсомольской площади появилось благодаря масштабной транспортной программе. Ей уже больше 10 лет, и сейчас программу называют лучшей в России. В Москве развивают рельсовый транспорт и дорожную сеть. В распоряжении пассажиров все виды городского транспорта, а еще речные электрические суда, каршеринг, прокат велосипедов и самокатов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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