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24 февраля, 13:00

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"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной

"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной

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Капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы выполнен почти наполовину. Специалисты сохранят исторический облик корпуса. Они восстановят элементы декора: карнизы, облицовку первого этажа и металлические козырьки над входами.

Внутри обустроят новые палаты, лечебные зоны, кабинеты для врачей и медицинского персонала. Капремонт планируют завершить весной.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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