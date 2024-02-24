24 февраля, 13:00Город
"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной
Капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы выполнен почти наполовину. Специалисты сохранят исторический облик корпуса. Они восстановят элементы декора: карнизы, облицовку первого этажа и металлические козырьки над входами.
Внутри обустроят новые палаты, лечебные зоны, кабинеты для врачей и медицинского персонала. Капремонт планируют завершить весной.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости