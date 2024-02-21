21 февраля, 10:20Город
"Мой район. Новости": вторая волна реновации стартовала в Можайском районе
В Можайском районе стартовала вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. Дома возводят на месте ранее расселенных и демонтированных зданий. На данный момент готовы шесть комплексов.
В новостройках располагаются квартиры с улучшенной отделкой. Для маломобильных граждан и родителей с колясками создают безбарьерную среду. Еще есть подземный паркинг, а на нежилом первом этаже – помещения под офисы и магазины.
Территорию вокруг новых ЖК озеленяют, обустраивают детские и спортивные площадки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".