Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 10:20

Город

"Мой район. Новости": вторая волна реновации стартовала в Можайском районе

"Мой район. Новости": вторая волна реновации стартовала в Можайском районе

Всемирный День гида начали праздновать на ВДНХ

Сообществу "Спорткружок" в Парке Горького исполнился год

Москвичам рассказали о работе роботов-уборщиков

Более 300 пешеходных переходов обустроят в Москве в этом году

Более 440 мероприятий организуют в парках, музеях и библиотеках Москвы к 23 февраля

Эксперимент по строительству модульных зданий начнется в Москве в этом году

Московский зоопарк показал досуг муравьеда Диего

В центрах московского долголетия подготовили праздничную программу к 23 февраля

Почти 15 тыс подъездов отремонтируют в московских домах в 2024 году

В Можайском районе стартовала вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. Дома возводят на месте ранее расселенных и демонтированных зданий. На данный момент готовы шесть комплексов.

В новостройках располагаются квартиры с улучшенной отделкой. Для маломобильных граждан и родителей с колясками создают безбарьерную среду. Еще есть подземный паркинг, а на нежилом первом этаже – помещения под офисы и магазины.

Территорию вокруг новых ЖК озеленяют, обустраивают детские и спортивные площадки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городреновациявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика