"Мой район. Новости": вторая волна реновации стартовала в Можайском районе

В Можайском районе стартовала вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. Дома возводят на месте ранее расселенных и демонтированных зданий. На данный момент готовы шесть комплексов.

В новостройках располагаются квартиры с улучшенной отделкой. Для маломобильных граждан и родителей с колясками создают безбарьерную среду. Еще есть подземный паркинг, а на нежилом первом этаже – помещения под офисы и магазины.

Территорию вокруг новых ЖК озеленяют, обустраивают детские и спортивные площадки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".