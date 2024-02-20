"Мой район. Новости": москвичи начнут получать бесплатные глюкометры весной

Новые бесплатные глюкометры начнут получать москвичи с диабетом в начале весны. Горожан уже давно обеспечивают специальными тест-полосками, а глюкометры в эту программу включили только в 2023 году. Получить приборы можно будет в аптеках по рецепту лечащего врача.

Контроль уровня сахара в крови – ежедневная рутина для людей с диабетом. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при согласии пациента глюкометр будет автоматически передавать данные в систему ЕМИАС.

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