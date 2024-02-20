"Мой район. Новости": дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят на 3,5 км

Автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2 "Крым". Для этого построят еще 3,5 километра магистрали.

Продление дороги создаст новую хорду. Она снимет нагрузку с ЦКАД, МКАД и даст возможность попасть на федеральную магистраль объездными маневрами. В итоге автомобилисты будут доезжать быстрее, а трассы станут свободнее.

Дорожный каркас в Троицком и Новомосковском округах формируется более 10 лет, за это время общая протяженность магистралей увеличилась в полтора раза.

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