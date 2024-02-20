20 февраля, 10:30Транспорт
"Мой район. Новости": дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят на 3,5 км
Автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2 "Крым". Для этого построят еще 3,5 километра магистрали.
Продление дороги создаст новую хорду. Она снимет нагрузку с ЦКАД, МКАД и даст возможность попасть на федеральную магистраль объездными маневрами. В итоге автомобилисты будут доезжать быстрее, а трассы станут свободнее.
Дорожный каркас в Троицком и Новомосковском округах формируется более 10 лет, за это время общая протяженность магистралей увеличилась в полтора раза.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".