"Мой район. Новости": флагманский центр в больнице имени Буянова откроется до конца года

В этом году в клинической больнице имени Буянова откроется флагманский центр. В данный момент там идет монтаж коммуникаций и оборудования.

Центр будет работать по новому московскому стандарту оказания экстренной медицинской помощи. В первую очередь, это четкая логистика от момента поступления пациента до его доставки в операционную. В большинстве случаев на обследования и постановку диагноза уходит всего два часа.

В сутки во флагманском центре при больнице имени Буянова смогут принимать до 200 пациентов. В здании организуют девять операционных, в том числе гибридную.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".