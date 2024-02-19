Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 18:35

Город

"Мой район. Новости": флагманский центр в больнице имени Буянова откроется до конца года

"Мой район. Новости": флагманский центр в больнице имени Буянова откроется до конца года

Флагманский центр Буянова в Москве сможет принимать до 300 пациентов в сутки

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

"Актуальный репортаж": нововведения в московских перинатальных центрах

В московских больницах рассказали, как изменилось оказание экстренной медпомощи

"Это Москва. Строительство": на здоровье

Собянин: флагманский центр в больнице имени Буянова введем до конца года

Искусственный интеллект научится определять признаки внутричерепного кровоизлияния

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

"Мой район. Новости": еще 20 клиник заработают по новому стандарту в Москве в 2024 году

В этом году в клинической больнице имени Буянова откроется флагманский центр. В данный момент там идет монтаж коммуникаций и оборудования.

Центр будет работать по новому московскому стандарту оказания экстренной медицинской помощи. В первую очередь, это четкая логистика от момента поступления пациента до его доставки в операционную. В большинстве случаев на обследования и постановку диагноза уходит всего два часа.

В сутки во флагманском центре при больнице имени Буянова смогут принимать до 200 пациентов. В здании организуют девять операционных, в том числе гибридную.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика