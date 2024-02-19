"Мой район. Новости": музей-заповедник "Царицыно" подготовил программу к юбилею

В 2024 году юбилей отмечает московский музей-заповедник "Царицыно" – ему исполнилось 40 лет. История усадьбы началась еще в XVIII веке. А в 1984 году по распоряжению совета министров СССР здесь учредили государственный музей декоративно-прикладного искусства.

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил к своему юбилею специальную программу. В рамках проекта "Люди и фонды" в залах представят 40 предметов, которые отобрали сотрудники музея.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".