"Мой район. Новости": первый этап реновации завершили в трех районах ЮАО столицы

В Восточном Бирюлеве достроили детскую поликлинику с травмпунктом, теперь все необходимые исследования будут в шаговой доступности. Также в этом районе возведут школу. Эти здания строят для жителей Южного округа столицы, которые переехали в новые дома по программе реновации.

ЮАО стал одним из первых округов, где началось переселение по программе. Первый этап завершен уже в трех районах: Западном Бирюлеве, Донском и Южном Чертанове. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".