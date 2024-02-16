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16 февраля, 23:55

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"Мой район. Новости": первый этап реновации завершили в трех районах ЮАО столицы

"Мой район. Новости": первый этап реновации завершили в трех районах ЮАО столицы

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В Восточном Бирюлеве достроили детскую поликлинику с травмпунктом, теперь все необходимые исследования будут в шаговой доступности. Также в этом районе возведут школу. Эти здания строят для жителей Южного округа столицы, которые переехали в новые дома по программе реновации.

ЮАО стал одним из первых округов, где началось переселение по программе. Первый этап завершен уже в трех районах: Западном Бирюлеве, Донском и Южном Чертанове. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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