"Мой район. Новости": участок МКАД реконструируют

Участок Московской кольцевой автодороги от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой будет реконструирован. Работы затронут сразу несколько важных транспортных объектов, в том числе улицу Богатырский Мост и Богородское шоссе.

Кроме того, на востоке столицы появится новая трамвайная линия. Она пройдет от 3-й Владимирской улицы до улицы Сталеваров, для пассажиров организуют пять остановок, конечную станцию и дополнительно разворотное кольцо. Ожидается, что благодаря реконструкции скорость движения на близлежащем участке МКАД вырастет.

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