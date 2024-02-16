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16 февраля, 18:30

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"Мой район. Новости": участок МКАД реконструируют

"Мой район. Новости": участок МКАД реконструируют

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Участок Московской кольцевой автодороги от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой будет реконструирован. Работы затронут сразу несколько важных транспортных объектов, в том числе улицу Богатырский Мост и Богородское шоссе.

Кроме того, на востоке столицы появится новая трамвайная линия. Она пройдет от 3-й Владимирской улицы до улицы Сталеваров, для пассажиров организуют пять остановок, конечную станцию и дополнительно разворотное кольцо. Ожидается, что благодаря реконструкции скорость движения на близлежащем участке МКАД вырастет.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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