16 февраля, 00:00Технологии
"Мой район. Новости": данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн
Данные электронных медицинских карт москвичей теперь доступны онлайн как врачам, там и пациентам. Горожане могут посмотреть все сведения, которые касаются их лечения.
Ранее узнать о назначениях, исследованиях и результатах можно было только у лечащего врача во время обхода. Теперь же пациентам в режиме реального времени доступна вся информация.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости