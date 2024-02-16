"Мой район. Новости": данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Данные электронных медицинских карт москвичей теперь доступны онлайн как врачам, там и пациентам. Горожане могут посмотреть все сведения, которые касаются их лечения.

Ранее узнать о назначениях, исследованиях и результатах можно было только у лечащего врача во время обхода. Теперь же пациентам в режиме реального времени доступна вся информация.

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