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Новости

16 февраля, 00:00

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"Мой район. Новости": данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

"Мой район. Новости": данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

"Интервью": Игорь Парфенов – о том, как меняется столичная медицина

Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

Новости часа: более 165 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

"Цифра дня": 5 166 609

Новости часа: цифровизация онколабораторий в Москве позволит быстрее ставить диагнозы

Данные электронных медицинских карт москвичей теперь доступны онлайн как врачам, там и пациентам. Горожане могут посмотреть все сведения, которые касаются их лечения.

Ранее узнать о назначениях, исследованиях и результатах можно было только у лечащего врача во время обхода. Теперь же пациентам в режиме реального времени доступна вся информация.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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