"Мой район. Новости": как проходит подготовка коммунального флота к открытию навигации

Коммунальный флот столицы готовится к открытию навигации. Патрулировать будут Москву-реку и Яузу.

Специалисты оценивают состояние буксирных теплоходов, катеров и плавучих кранов. При необходимости в межсезонье суда ремонтируют. За 2023 год суда собрали 600 тонн мусора. Были в том числе необычные экспонаты: старый валун, велосипед и скамейка.

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