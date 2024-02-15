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Транспорт

"Мой район. Новости": как проходит подготовка коммунального флота к открытию навигации

"Мой район. Новости": как проходит подготовка коммунального флота к открытию навигации

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Коммунальный флот столицы готовится к открытию навигации. Патрулировать будут Москву-реку и Яузу.

Специалисты оценивают состояние буксирных теплоходов, катеров и плавучих кранов. При необходимости в межсезонье суда ремонтируют. За 2023 год суда собрали 600 тонн мусора. Были в том числе необычные экспонаты: старый валун, велосипед и скамейка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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