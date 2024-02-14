"Мой район. Новости": учебный корпус на 825 мест построят в Бирюлеве Восточном

В Бирюлеве Восточном одновременно со строительством жилых домов по программе реновации активно развивают социальную инфраструктуру. Например, недавно достроили детскую поликлинику с травмунктом, теперь возводят учебный корпус на 825 мест.

Кроме того, в Нагорном районе планируют возвести корпус для школы на Болотниковской улице. Благодаря программе реновации жителей юга столицы ждут большие перемены.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".