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13 февраля, 23:50

Транспорт

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково откроют в 2024 году

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково откроют в 2024 году

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В 2024 году откроют городской вокзал Митьково, с которого можно будет пересесть на станции "Сокольники" БКЛ и Сокольнической линии метро. Железнодорожная платформа будет отвечать всем современным принципам строительства.

Запуск вокзала Митьково улучшит транспортную доступность. Например, на БКЛ пассажиры будут попадать за максимально короткое время, а путь до трамвайной остановки составит две минуты. Территорию рядом с городским вокзалом благоустроят – высадят деревья, сделают пешеходные зоны и освещение.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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