"Мой район. Новости": флагманский центр появится на базе больницы № 1 имени Пирогова

В районе Якиманка в 2024 году введут в строй новый флагманский центр. Он появится на базе городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Пациентов во флагманских центрах сразу на входе в больницу разделяют по трем потокам в зависимости от состояния. Это позволяет медикам сразу заняться сложными случаями.

Еще один флагманский центр заработает при больнице имени Буянова. Кроме того, в столице реконструируют и строят поликлиники, их приводят к единому московскому стандарту.

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