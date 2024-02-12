12 февраля, 10:15Город
"Мой район. Новости": флагманский центр появится на базе больницы № 1 имени Пирогова
В районе Якиманка в 2024 году введут в строй новый флагманский центр. Он появится на базе городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.
Пациентов во флагманских центрах сразу на входе в больницу разделяют по трем потокам в зависимости от состояния. Это позволяет медикам сразу заняться сложными случаями.
Еще один флагманский центр заработает при больнице имени Буянова. Кроме того, в столице реконструируют и строят поликлиники, их приводят к единому московскому стандарту.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости