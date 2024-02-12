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Новости

12 февраля, 10:15

Город

"Мой район. Новости": флагманский центр появится на базе больницы № 1 имени Пирогова

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В районе Якиманка в 2024 году введут в строй новый флагманский центр. Он появится на базе городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Пациентов во флагманских центрах сразу на входе в больницу разделяют по трем потокам в зависимости от состояния. Это позволяет медикам сразу заняться сложными случаями.

Еще один флагманский центр заработает при больнице имени Буянова. Кроме того, в столице реконструируют и строят поликлиники, их приводят к единому московскому стандарту.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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