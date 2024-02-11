11 февраля, 13:00Технологии
"Мой район. Новости": сервис горячего питания для школьников появился в "Дневнике МЭШ"
Сервис горячего питания появился в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Родители могут убрать блюда, которые не нравятся школьнику, а также заказать дополнительные порции и посмотреть состав блюд.
Кроме того, в приложении есть функция автоматического повтора меню на ближайшие полгода. Для выбора питания пользователь должен быть подключен к сервисам "Москвенка".
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости