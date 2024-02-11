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11 февраля, 13:00

Технологии

"Мой район. Новости": сервис горячего питания для школьников появился в "Дневнике МЭШ"

"Мой район. Новости": сервис горячего питания для школьников появился в "Дневнике МЭШ"

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Сервис горячего питания появился в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Родители могут убрать блюда, которые не нравятся школьнику, а также заказать дополнительные порции и посмотреть состав блюд.

Кроме того, в приложении есть функция автоматического повтора меню на ближайшие полгода. Для выбора питания пользователь должен быть подключен к сервисам "Москвенка".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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