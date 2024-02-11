Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 08:10

Программы

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"

Новости часа: завершается строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

Сергей Собянин: ведем работу по развитию метро Москвы постоянно

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства улиц в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной концертной программе школ искусств Москвы

Новости часа: свыше 800 промышленных предприятий Москвы получили поддержку в 2023 году

Новости часа: почти 800 улиц благоустроят в Москве в этом году

Поздравление с китайским Новым годом появилось на Останкинской башне

В поселении Сосенском скоро откроется еще одна станция метро – "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, готовность платформы составляет 70%.

Строители завершают монолитные работы, монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
мэр Москвытранспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика