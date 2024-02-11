"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"

В поселении Сосенском скоро откроется еще одна станция метро – "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, готовность платформы составляет 70%.

Строители завершают монолитные работы, монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.

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