11 февраля, 08:10Программы
"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станции метро "Бачуринская"
В поселении Сосенском скоро откроется еще одна станция метро – "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, готовность платформы составляет 70%.
Строители завершают монолитные работы, монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости