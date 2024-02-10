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Новости

10 февраля, 14:00

Город

"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной

"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной

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Утвержден проект благоустройства Симоновской набережной. В порядок приведут участок, который прилегает к территории жилого комплекса, это почти 14 тысяч квадратных метров.

На набережной реконструируют подпорную стену, обустроят освещение и дождевую канализацию, организуют тротуар и велодорожку. Горожане смогут наслаждаться видом на Москву-реку на скамейках и шезлонгах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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