"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной

Утвержден проект благоустройства Симоновской набережной. В порядок приведут участок, который прилегает к территории жилого комплекса, это почти 14 тысяч квадратных метров.

На набережной реконструируют подпорную стену, обустроят освещение и дождевую канализацию, организуют тротуар и велодорожку. Горожане смогут наслаждаться видом на Москву-реку на скамейках и шезлонгах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".