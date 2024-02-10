10 февраля, 14:00Город
"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной
Утвержден проект благоустройства Симоновской набережной. В порядок приведут участок, который прилегает к территории жилого комплекса, это почти 14 тысяч квадратных метров.
На набережной реконструируют подпорную стену, обустроят освещение и дождевую канализацию, организуют тротуар и велодорожку. Горожане смогут наслаждаться видом на Москву-реку на скамейках и шезлонгах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости