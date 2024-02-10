"Мой район. Новости": москвичи сделали более 400 тыс бесплатных пересадок с начала года

Москва – это первый и единственный в стране город, где можно бесплатно совершать пересадки с одного наземного транспорта на другой. Так, например, в Останкинском районе рядом с ВДНХ проходят маршруты автобусов, электробусов и трамваев. Тысячи людей ежедневно экономят деньги на проезде.

Всего с начала года пассажиры в столице сделали более 400 тысяч бесплатных пересадок на наземном транспорте. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".