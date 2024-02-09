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09 февраля, 18:30

Транспорт

"Мой район. Новости": прерывистая разметка появится в пяти тоннелях Москвы

"Мой район. Новости": прерывистая разметка появится в пяти тоннелях Москвы

Прерывистую разметку нанесут в пяти тоннелях Москвы

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В этом году в Митьковском тоннеле поменяют разметку со сплошной на прерывистую. В итоге водителям не придется заранее занимать нужный ряд – они смогут перестроиться прямо в тоннеле, при этом не нарушая правила.

Дело в том, что пересечение сплошной линии противоречит ПДД, поэтому в тоннелях с такой разметкой требуется занимать нужный ряд еще до въезда.

Помимо этого, разметку поменяют еще на четырех участках: на Бутырской улице (перед ТТК), на Дмитровском шоссе (рядом с улицей Руставели), под эстакадой Комсомольского проспекта, а также в Арбатском тоннеле.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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