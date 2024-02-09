"Мой район. Новости": Кадашевскую набережную благоустроят в 2024 году

В районе Якиманка в 2024 году благоустроят Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. На обновленной территории горожане смогут погулять, а также заняться спортом на специально обустроенных площадках.

Кроме того, привести в порядок планируют прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Еще укрепят берега вблизи стадиона "Спартак". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".