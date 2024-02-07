"Мой район. Новости": новая поликлиника открылась в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе открылась новая поликлиника, которая полностью соответствуют московскому стандарту. В медучреждении установлено самое современное оборудование, обустроены комфортные зоны ожидания для посетителей и удобные комнаты отдыха для персонала.

Пациентов принимают квалифицированные специалисты. Самые популярные врачи принимают на первом этаже. На втором этаже ведут прием специалисты узких специальностей.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".